Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
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Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Portekizli forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes'i (Tomane) transfer etti.

Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
15.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:24

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Portekizli forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes'i (Tomane) transfer etti.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Portekizli oyuncunun, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kızılyıldız forması ile bu yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 karşılaşmaya çıkan oynayan Tomane, bir gol kaydetti.

Golcü oyuncu bu sezon ligde de 4 maçta 1 gol attı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı bildirildi.

Kaynak: AA

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