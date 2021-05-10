Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı

Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un takım otobüsü Adana'da taşlı saldırıya uğradı.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un takım otobüsü Adana'da taşlı saldırıya uğradı.

Şampiyonluk yarışının son haftasında Adana'da Adanaspor ile karşılaşan Samsunspor karşılaşmayı 2 -0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un diğer şampiyonluk rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor'da son hafta maçlarını kazanınca Samsunspor rakipleriyle aynı puanda olmasına karşın 3'lü averaj ile Süper Lig'e direkt yükselemedi. Edinilen bilgiye göre karşılaşmanın ardından Samsunspor'lu futbolcuları taşıyan takım otobüsü oyuncuları Seyhan ilçesindeki otele bıraktıktan sonra bazı Adana Demirspor taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı.

Maçın ardından Samsunspor kafilesi dinleneceği otele doğru yola çıktı. Samsunspor kafilesi otele bırakıldıktan sonra emniyet güçleri takım otobüsünü daha güvenli bir bölgeye aktarmak istedi. Kulüpten edinilen bilgiye göre; şampiyonluk kutlaması yapan şehrin diğer takımı olan Adana Demirspor taraftarları, Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsü kafileyi otele bıraktıktan hemen sonra taşlamaya başladı. Otobüste atılan taşlardan dolayı maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Samsunspor kafilesi bu geceyi otelde geçirdikten sonra sabah saatlerinde uçak ile Samsun'a dönüp, play-off mücadelelerine hazırlanacak. - SAMSUN

Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı
Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Seda Sayan Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Gökhan Töre Samet Aybaba Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:01:18. #1.15#

title