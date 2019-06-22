Samsunspor olağan kongresi ertelendi
Samsunspor Kulübünün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Samsunspor Kulübünün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Olağan kongrenin yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda kırmızı-beyazlı kulübün görevlileri hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı.
Kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00'te yapılmasına karar verildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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