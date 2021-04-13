Samsunspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Samsunspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor
Samsunspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 30. haftada yarın deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 30. haftada yarın deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ligde 57 puanla ikinci sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra çift kale maç gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından hava yolu ile İzmir'e hareket etti.

Samsunspor'da kırmızı kart cezalısı Nadir Çiftçi ile sakatlıkları bulunan Tomane ve Kevin Boli kafilede yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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