Samsunspor maçı sonrası Bursaspor'da hazırlıklar devam etti
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Samsunspor maçı sonrası Bursaspor'da hazırlıklar devam etti

Samsunspor maçı sonrası Bursaspor'da hazırlıklar devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Bursaspor, dün karşı karşıya geldiği Samsunspor maçı sonrası hazırlıklarına ara veremeden devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Bursaspor, dün karşı karşıya geldiği Samsunspor maçı sonrası hazırlıklarına ara veremeden devam etti. Yeşil-beyazlı takım günü tek idmanla tamamladı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, günün tekçalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmaları ile devam etti. Ardından topu koruma oyunu oynayan yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç ve tempolu koşularyaparak antrenmanı tamamladı.Dün oynanan Samsunspor maçına ilk 11 başlayan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve İsmail Can Çavuşluk'un tedavilerine devam edildi. - BURSA

Samsunspor maçı sonrası Bursaspor'da hazırlıklar devam etti
Samsunspor maçı sonrası Bursaspor'da hazırlıklar devam etti
Samsunspor maçı sonrası Bursaspor'da hazırlıklar devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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