Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "Süper Lig'e çıkmak istediğimizden kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın"
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "Süper Lig'e çıkmak istediğimizden kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın"

17.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:50
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım:

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Mart Cumartesi günü lider GZT Giresunspor'u konuk edeceklerini hatırlattı.

Sonuna kadar savaşıp, lider olarak Süper Lig'e çıkmak istediklerini vurgulayan Yıldırım, "Süper Lig'e çıkmak istediğimizden kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Taraftarlarımızdan istediğim tek bir şey var, o da bugüne kadar gösterdikleri desteği bundan sonra katlayarak devam ettirmeleri. Her şeye rağmen bu cumartesi günü Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Giresunspor'u yenmeli ve liderlikte devir teslim törenini yaşamalıyız. Tüm Samsunspor taraftarının bunu canıgönülden istediğini biliyorum. Bundan zerre kadar kuşkum yoktur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Altınordu maçının hakem yönetimini eleştirirken, "İki sorumsuz hata sonucu görülen 2 kırmızı kart ile maçı 9 kişi tamamladık. Dokuz kişi ile aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Bu altın değerindeki 1 puanın şampiyonluk yolunda bizi hedefimize daha yaklaştıracağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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