Samsunspor, Kongolu Joel Kayamba'yı kiraladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsunspor, Kongolu Joel Kayamba'yı kiraladı

AA, İlyas Gün - Spor
 - Güncelleme:
Samsunspor, Kongolu Joel Kayamba'yı kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Kongolu futbolcu Joel Ngandu Kayamba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Kongolu futbolcu Joel Ngandu Kayamba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Slovakya Fortuna Liga ekiplerinden Viktoria Plzen'de forma giyen 29 yaşındaki Joel Ngandu Kayamba'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşıldığı belirtildi.

Sağ kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını kaydedildi.???????

AA / İlyas Gün - Spor

Samsunspor, Spor Toto, Slovakya, Fortuna, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title