Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki performansını aratır oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki performansını aratır oldu

19.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:46
Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki performansını aratır oldu

Geçen sezon profesyonel Türkiye liglerinin en az gol yiyen kalecisi olan Samsunspor file bekçisi Nurullah Aslan, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü.

Geçen sezon profesyonel Türkiye liglerinin en az gol yiyen kalecisi olan Samsunspor file bekçisi Nurullah Aslan, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon devraldığı Samsunspor kalesine duvar ören ve Türkiye profesyonel liglerinin en az gol yiyen kalecisi olma özelliğini taşıyan Nurullah Aslan, birçok büyük takımın ilgisini çekmiş ve transfer teklifleri almıştı. Sezon başında Samsunspor ile olan sözleşmesi uzatılan başarılı eldiven, geçen sezonki performansını bu sezon aratır oldu.

TFF 2. Lig'de oynadığı 28 karşılaşmanın 20'sinde kalesini gole kapatan Nurullah Aslan, süre aldığı 2 bin 520 dakikada sadece 11 gol yemişti. Bu sezon ise oynadığı 5 karşılaşmanın 2'sinde ağlarında gol gördü ve 5 gol yedi.

Korona virüs yüzünden kadro sürekli değişti

Samsunspor, korona virüsten en çok etkilenen takımlardan birisi olarak dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, virüse yakalanan futbolcuları yüzünden aynı ilk 11 ile üst üste 2 maça çıkamadı. Ligdeki ilk müsabakada stoper ikilisi Yalçın-Boli olurken, sonraki hafta sakatlanan Boli'nin yerine stopere Veli Çetin geçti. Korona virüs testi pozitif çıkan Veli, 4. maçın ardından takımdaki yerini alamadı. 5. haftada stoperde Yameogo ile Yalçın oynadı. Söz konusu haftadan sonra Yalçın Kılınç da korona virüse yakalanınca yarınki Eskişehirspor maçında oynayamayacak duruma geldi.

Samsunspor'da pandemi sürecinden bu yana kaleci Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Gökhan Alsan, Vukan Savicevic, Ange Plumain, Ahmethan Köse, Burak Çalık, Edwin Gyasi ve son olarak da Yalçın Kılıç korona virüse yakalanmıştı. Samsunspor'da bu zamana kadar toplam 11 futbolcunun testi pozitif çıktı. - SAMSUN

Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki performansını aratır oldu
Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki performansını aratır oldu
Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki performansını aratır oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Engin Yıldırım
Magazin Emrah Seda Sayan Erdem Tepegöz Caner Cindoruk
Spor Ozan Kabak Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki performansını aratır oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:50:07. #1.14#
title