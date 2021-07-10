Samsunspor, kadına şiddete karşı mor forma hazırladı
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Samsunspor, kadına şiddete karşı mor forma hazırladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete tepki amaçlı olarak üzerinde 15 ayrı dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı mor formayı satışa sunacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete tepki amaçlı olarak üzerinde 15 ayrı dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı mor formayı satışa sunacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadına şiddete karşı durmak için dünyanın en ağır formasının hazırlatıldığı bildirildi.

Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğu paylaştıkları vurgulanan açıklamada, "Her gün bu utançla yaşamamak, kadına şiddete hayır demek için, dünyanın en ağır forması çok yakında Store 55'tedir." ifadelerine yer verildi.

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım da dünyanın en ağır formasının taraftarlarla buluşacağına işaret ederek, "Ne mutlu ki herkesin gönlünde Samsunsporluluk ruhu oluşuyor." açıklamasında bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete tepki amaçlı olarak üzerinde 15 ayrı dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı mor formayı satışa sunacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadına şiddete karşı durmak için dünyanın en ağır formasının hazırlatıldığı bildirildi.

Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğu paylaştıkları vurgulanan açıklamada, "Her gün bu utançla yaşamamak, kadına şiddete hayır demek için, dünyanın en ağır forması çok yakında Store 55'tedir." ifadelerine yer verildi.

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım da dünyanın en ağır formasının taraftarlarla buluşacağına işaret ederek, "Ne mutlu ki herkesin gönlünde Samsunsporluluk ruhu oluşuyor." açıklamasında bulundu.

Samsunspor, kadına şiddete karşı mor forma hazırladı
Samsunspor, kadına şiddete karşı mor forma hazırladı
Samsunspor, kadına şiddete karşı mor forma hazırladı
Samsunspor, kadına şiddete karşı mor forma hazırladı
Samsunspor, kadına şiddete karşı mor forma hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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