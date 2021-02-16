Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

16.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:19
Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, İstanbulspor maçından puan veya puanlar alarak avantajlı bir skorla Samsun'a dönmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, İstanbulspor maçından puan veya puanlar alarak avantajlı bir skorla Samsun'a dönmek istediklerini söyledi.

Aztopal, AA muhabirine, hafta sonu deplasmanda oynayacakları İstanbulspor maçını değerlendirdi.

İstanbulspor'un iyi bir kadroya sahip olduğuna işaret eden Aztopal, "İstanbulspor, puan tablosuna baktığımız zaman rakibimiz gözüken bir takım. Bu açıdan son haftaların en zorlu karşılaşmasına çıkacağız. İstanbulspor maçından puan veya puanlar alarak avantajlı bir skorla Samsun'a dönmek istiyoruz." dedi.

Ligin ikinci yarısında takımlarına önemli takviyeler yaptıklarını, yeni gelen oyuncuların da oynadıkça birbirini daha iyi tanıdığını anlatan Aztopal, "Böylece uyum sorunu bitip oyun kalitesi artıyor. Son haftalarda aldığımız skorlar da bunun göstergesi. Alınan galibiyetler ve güzel skorlar takımımıza özgüven ve motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Aztopal, tüm Türkiye'yi etkisi altına kar yağışının Samsunspor'u da olumsuz etkilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı Samsun'da devam ettiği için antrenman sahalarımız karla kaplandı ancak takımımız zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Cuma gününe kadar hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve İstanbul'a gideceğiz. İnşallah Süper Lig hedefimiz doğrultusunda ilerleyen haftalar için avantaj getirecek bir sonuçla sahadan ayrılacağız. Oyuncularımız güvenimiz tam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Kadir Topbaş Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Osman Özköylü Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 17:21:06. #1.16#
title