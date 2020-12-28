Samsunspor ilk yarıyı 33 puanla tamamlamayı hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsunspor ilk yarıyı 33 puanla tamamlamayı hedefliyor

28.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:20
Samsunspor ilk yarıyı 33 puanla tamamlamayı hedefliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, sezonun ilk yarısını 33 puanla tamamlamak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, sezonun ilk yarısını 33 puanla tamamlamak istediklerini söyledi.

Aztopal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankaraspor maçında alınan galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik etti. Takımın son 3 haftadır galibiyet aldığına işaret eden ve hafta sonu oynayacakları Adanaspor maçını da kazanmak istediklerini belirten Aztopal, şu ifadeleri kullandı.

"Bu maçı kazanarak ilk yarıyı 33 puanla tamamlamak istiyoruz. Bu bizim birinci önceliğimiz. Adanaspor ligde alt sıralardan kurtulmak istiyor. Canını dişine takmış mücadele ediyor. Bu maçın zor geçeceğini biliyoruz. İnşallah Adanaspor karşılaşmasını kazanıp, devre arasına bu moralle gireceğiz. Ben futbolculara ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Sezon başından beri yabancı katkısı en az takım olmasına rağmen büyük bir mücadele verdiler. Allah'a şükürler olsun ki oyuncularımız ve teknik ekibimiz eksikleri çok az hissettirerek ilk yarıyı bitirecekler."

Sakatlıklar, Kovid-19'a yakalananların formsuzluğu gibi nedenlerle özellikle yabancı oyunculardan çok yararlanamadıklarını aktaran Aztopal, "Lig başlarken nasıl takıma önemli takviyeler yaptıysak ligin ikinci yarısında da takviye yapacağız. Transfer çalışması için önümüzde çok uzun zaman yok. 3 hafta içinde teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmasını tamamlamayı planlıyoruz. Takıma katkı sağlayacak ve hedefine sağlam adımlarla ilerlemesine etki edecek oyuncuları almak istiyoruz. Bunun için zaten biz scout ekibimizle çalışmalarımızı yürüttük. İkinci yarıya daha güçlü bir takımla başlayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Burak Özçivit Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsunspor ilk yarıyı 33 puanla tamamlamayı hedefliyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:28:46. #1.15#
title