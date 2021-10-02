Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor

TFF 1. Lig'in 8. haftasında birbirlerine rakip olacak Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevularına çıkacaklar.

SAMSUN (İHA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında birbirlerine rakip olacak Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevularına çıkacaklar.

Samsunspor ile Ümraniyespor daha önce toplam 6 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 1'ini Samsunspor, 2'sini de Ümraniyespor kazandı. 2 takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 3 karşılaşmada Ümraniyespor'un galibiyeti bulunmazken, Samsunspor 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Geride kalan haftalarda lider Ümraniyespor 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan topladı. İstanbul temsilcisi bu 7 karşılaşmada rakip filelere 14 gol gönderirken, kendi kalesinde ise hiç gol yemedi. İlk haftayı BAY geçen Samsunspor ise 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Rakip filelere 11 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

Samsunspor ilk 6 maçta Balıkesirspor, Keçiörengücü ve Denizlispor'u yendi. Gençlerbirliği ile berabere kalan Samsun temsilcisi Bursaspor ve Kocaelispor'a ise kaybetti. Lider Ümraniyespor ise Kocaelispor, İstanbulspor, Menemenspor, Bandırmaspor, B.B. Erzurumspor ve Manisa FK'yı yendi. Adanaspor ile ise berabere kaldı.

Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da yapılacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Aziz Sancar Seyit Torun Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Aykut Kocaman Gökhan Töre Mehmet Topal
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:13:30. #1.11#