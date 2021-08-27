Samsunspor ile Kocaelispor 54. randevuya çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor ile Kocaelispor 54. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Kocaelispor 54. randevuya çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ve Kocaelispor ligin 3. haftasında 54. kez birbirlerine rakip olacaklar.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ve Kocaelispor ligin 3. haftasında 54. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Ligin 2 iddialı takımı Samsunspor ve Kocaelispor, 3. hafta karşılaşmasında birbirlerine rakip olacaklar. 2 takım daha önce 53 kez birbirleri ile maç oynadılar. Bu maçlarda Samsunspor 27 kez rakibine üstünlük sağladı. Kocaelispor ise Samsunspor karşısında 13 maçta sahadan üstün ayrılan taraf oldu. Öte yandan 2 takım arasında oynanan 13 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı.

2 takım Kocaeli'de daha önce 26 kez karşılaştı. Her 2 takım da Kocaeli'deki maçlarda 10'ar galibiyet aldılar. Körfez'de oynanan 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Kocaelispor bu sezon oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabildi. Bu karşılaşmalarda 3 gol yiyen Marmara temsilcisi, rakip filelere ise gol atamadı. İlk haftayı BAY geçen Samsunspor'da ligin 2. haftasında Balıkesirspor'u sahasında 3-1 ile geçti.

28 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Kocaelispor 54. randevuya çıkıyor
Samsunspor ile Kocaelispor 54. randevuya çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsunspor ile Kocaelispor 54. randevuya çıkıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:24:26. #1.16#

title