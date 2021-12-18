Samsunspor ile İstanbulspor 39. randevuya çıkıyor

İSTANBUL (İHA) - SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile İstanbulspor ligin 18. haftasında 39. randevularına çıkacaklar.

Samsunspor ile İstanbulspor daha önce 38 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 13'ünü Samsunspor, 10'unu da İstanbulspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 15 karşılaşma ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

2 takım daha önce İstanbul'da 19 kez karşılaştı. 2 takımın İstanbul'da oynadığı maçlarda da Samsunspor'un üstünlüğü bulunuyor. 19 mücadelede Samsunspor 7 galibiyet alırken, İstanbulspor ise 4 galibiyet alabildi. İstanbul'da oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon ligde geride kalan 16 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, rakip filelere 23 gol gönderip, kalesinde 19 gol gördü ve 26 puan toplayabildi. Samsunspor ligde oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda bir görüntü sergiledi. Ligde şu ana kadar oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan İstanbulspor ise rakip filelere 25 gol atıp, 23 gol yedi ve 23 puan toplayabildi.

İstanbulspor ile Samsunspor arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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