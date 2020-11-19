Samsunspor ile Giresunspor 50. randevuya çıkıyor
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Samsunspor ile Giresunspor 50. randevuya çıkıyor

19.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:44
Samsunspor ile Giresunspor 50. randevuya çıkıyor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig'in 10. haftasında yarın karşılaşacak olan Samsunspor ile Giresunspor 50. randevularına çıkacak.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig'in 10. haftasında yarın karşılaşacak olan Samsunspor ile Giresunspor 50. randevularına çıkacak.

Samsunspor ile Giresunspor daha önce resmi ve özel maçlar olmak üzere toplam 49 kez birbirlerine rakip oldular. Bu maçlarda Samsunspor 18, Giresunspor da 20 kez sahadan galip ayrıldı. 2 takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım arasında oynanan mücadelelerde 22 karşılaşmaya Giresunspor ev sahipliği yaptı. Giresun'da oynanan bu karşılaşmalarından 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazanırken, Giresunspor ise 13 karşılaşmadan galip ayrıldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor 45, Giresunspor ise 53 gol attı

Oynanan tüm resmi ve özel karşılaşmalarda gollerde de Giresunspor'un üstünlüğü bulunuyor. Giresunspor daha önce oynanan 49 karşılaşmada Samsunspor filelerini 53 kez havalandırırken, Samsunspor ise Giresunspor'a 45 gol atma becerisi gösterdi.

Giresunspor deplasmanındaki son galibiyetini 1 Şubat 2015'te alan Samsunspor, bu tarihten sonra Giresun'da oynadığı 3 karşılaşmadan da galip gelemedi. Samsunspor TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düştüğü 2017-2018 sezonunda son haftalarda oynadığı Giresunspor maçını ise Muhammet Beşir'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Muhammet Reis'in gollerine engel olamayarak 2-1 kaybetmiş ve o sezon bir alt lige düşmüştü.

Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Giresunspor 50. randevuya çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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