Samsunspor ile Bursaspor 69. randevuya çıkıyor
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Samsunspor ile Bursaspor 69. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Bursaspor 69. randevuya çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ve Bursaspor tarihlerindeki 69. randevularına çıkacaklar.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ve Bursaspor tarihlerindeki 69. randevularına çıkacaklar.

Son haftalarda oynadığı kötü futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarın tepkisini çeken Samsunspor, genç oyuncular ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Bursaspor'u konuk edecek. Daha önce resmi müsabakalarda 68 kez birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelelerinde Samsunspor 22, Bursaspor 27 galibiyet aldı. 2 takım arasında oynanan 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Geride kalan 30 haftada Samsunspor 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 58 puan topladı. Bu maşlarda rakip filelere 47 gol atan kırmızı-beyazlılar kalesinde ise 28 gol gördü. Ev sahibi olarak çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, içeride oynadığı maçlarda 26 gol atarken, 14 gol yedi.

30 hafta sonunda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Bursaspor ise 43 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 49 gol atan yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 47 gol gördü. Deplasmanda bu sezon 15 maça çıkan Bursa temsilcisi 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Dışarıda oynadığı maçlarda 23 gol atan yeşil-beyazlılar, 25 gol yedi.

19 Nisan Pazartesi günü 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Bursaspor 69. randevuya çıkıyor
Samsunspor ile Bursaspor 69. randevuya çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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