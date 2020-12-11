Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya çıkacak
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Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya çıkacak

11.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:42
Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya çıkacak

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig'in 14'üncü haftasında Bursaspor ile Samsunspor tarihlerinde 68. kez birbirlerine rakip olacaklar.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig'in 14'üncü haftasında Bursaspor ile Samsunspor tarihlerinde 68. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Samsunspor ile Bursaspor daha önce resmi olarak 67 mücadelede birbirlerine rakip oldular. Bu maçların 26'sını Bursaspor, 22'sini ise Samsunspor kazanırken, 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor'un ev sahipliğinde oynanan 32 mücadelede ise yeşil-beyazlıların 18, kırmızı-beyazlılarında 7 galibiyeti bulunuyor. Bursa'da oynanan 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor Bursa deplasmanındaki son galibiyetini 20 yıl önce aldı

Ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile Bursaspor en son 31 Aralık 2014'de Türkiye Kupası grup maçında karşılaştı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Bursaspor kupada bir üst tura yükselmişti. Samsunspor, Bursaspor'a karşı son galibiyetini 17 Ağustos 2002'de 19 Mayıs Stadyumu'nda 1-0'lık sonuçla aldı. Kırmızı-beyazlıların deplasmanda kazandığı son maç ise 20 yıl önce 23 Eylül 2000'de oynadığı ve 2-0 kazandığı Süper Lig maçı oldu.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 12 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. Bursaspor ise oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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