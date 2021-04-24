Samsunspor ile Boluspor 61. randevuya çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor ile Boluspor 61. randevuya çıkacak

Samsunspor ile Boluspor 61. randevuya çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ve Boluspor, ligin 32. haftasında tarihlerindeki 61. randevularına çıkacaklar.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ve Boluspor, ligin 32. haftasında tarihlerindeki 61. randevularına çıkacaklar.

Samsunspor ile Boluspor daha önce resmi müsabakalarda 60 kez birbirlerine rakip oldular. Bu maçların 27'sini Boluspor, 22'sini ise Samsunspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

2 takım Bolu'da ise 29 kez birbirlerine rakip oldular. Bolu'da oynanan maçlarda Samsunspor'a karşı büyük bir üstünlük kuran ev sahibi takım, 29 maçın 21'ini kazandı. Samsunspor deplasmanda sadece 5 maç galip gelirken, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Geride kalan 31 haftada 61 puan toplayan Samsunspor, Süper Lig için rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor'un puan kaybetmesini beklerken, 38 puanı bulunan Boluspor ise kümede kalmayı garantiledi.

2 takım 25 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Bolu'da 61. randevularına çıkacaklar. - SAMSUN

Samsunspor ile Boluspor 61. randevuya çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Esra Erol Hande Erçel Meral Kaplan
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsunspor ile Boluspor 61. randevuya çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:50:26. #1.16#

title