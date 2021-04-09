Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor
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Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Balıkesirspor ligin 29. haftasında tarihlerinde 14. randevuya çıkacaklar.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Balıkesirspor ligin 29. haftasında tarihlerinde 14. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Balıkesirspor daha önce resmi maçlarda 13 kez birbirlerine rakip oldu. Daha önce oynanan maçlarda 2 takım da birbirlerine karşı altışar galibiyet aldı. 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 6 karşılaşmada ise Samsunspor'un 5, Balıkesirspor'un da 1 galibiyeti bulunuyor.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 28 haftada 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 54 puanla zirve takibini sürdürdü. Bu karşılaşmalarda 44 gol aran Karadeniz temsilcisi, kendi kalesinde ise 26 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar bu sezon kendi sahasında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmalarda 25 gol atıp, 14 gol yedi.

Balıkesirspor daha önce oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 30 gol atan Marmara temsilcisi kendi kalesinde ise 40 gol gördü. Bu sezon deplasmanda 14 maça çıkan Balıkesirspor bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 11 gol atan Balıkesirspor, kalesinde ise 20 gol gördü.

Samsunspor ile Balıkesirspor 10 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. - SAMSUN

Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor
Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor
Samsunspor ile Balıkesirspor 14. randevuya çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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