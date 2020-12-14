Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak

14.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:11
Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak

Samsunspor ile Balıkesirspor korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 12. hafta müsabakasında birbirlerine 13. kez rakip olacaklar.

Samsunspor ile Balıkesirspor korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 12. hafta müsabakasında birbirlerine 13. kez rakip olacaklar.

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla girip, üst üste kötü sonuçlar alan Samsunspor ile sezona iyi başlangıç yapamayan Balıkesirspor, 12. hafta erteleme maçı için 15 Aralık Salı günü sahaya çıkacaklar. Daha önce resmi olarak birbirleriyle 12 kez karşılaşan takımlardan Balıkesirspor'un 6 galibiyeti, Samsunspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Daha önce Balıkesirde oynanan 6 maçın 5'in ev sahibi Balıkesirspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

2 takım arasında daha önce oynanan maçlarda Balıkesirspor rakip filelere toplam 17 gol atma başarısı gösterdi. Kendi sahasında oynadığı 6 maçta da üstün olan Balıkesirspor, içeride oynadığı 6 maçta Samsunspor filelerine 11 gol kaydetti. Samsunspor ise Balıkesirspor ağlarını toplamda 12 kez havalandırdı. Samsunspor, deplasmanda oynadığı 6 maçta ise sadece 2 gol atma başarısı gösterebildi.

Balıkesirspor bu sezon çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak toplam 15 puan topladı. Bu sezon kendi sahasında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Balıkesirspor, geride kalan 12 maçta 14 gol atıp, 17 gol yedi.

Bu sezon 13 maça çıkan Samsunspor ise bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 21 puan topladı. Deplasmanda oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Samsunspor, diğer maçlarda ise 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 13 haftada rakip fileleri 16 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 13 gol gördü.

15 Aralık Salı günü Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya çıkacak
Samsunspor ile Bursaspor 68. randevuya çıkacak
Samsunspor 1 sezonda yediği golden fazlasını 13 maçta yedi
Samsunspor 1 sezonda yediği golden fazlasını 13 maçta yedi
FT Antalyaspor ile DG Sivaspor 32. randevuda
FT Antalyaspor ile DG Sivaspor 32. randevuda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Pierre Webo Fatih Terim Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:31:54. #1.15#
title