Samsunspor ile Ankaraspor 12. randevuya çıkıyor
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Samsunspor ile Ankaraspor 12. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Ankaraspor 12. randevuya çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Samsunspor ile Ankaraspor 12. kez birbirlerine rakip olacaklar.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Samsunspor ile Ankaraspor 12. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Şampiyonluk yarışındaki Samsunspor ile küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor, lig bitimine 2 hafta kala Samsun'da karşı karşıya gelecek. 2 takım daha önce resmi müsabakalarda 11 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 3, Ankaraspor 2 galibiyet alırken, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 5 maçta Ankaraspor'un 2, kırmızı-beyazlıların ise 1 galibiyeti bulunuyor. 2 müsabakada da takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Daha önce oynanan 11 maçta Samsunspor ve Ankaraspor birbirlerine 9'ar gol atma başarısı gösterdiler. 2 takım Samsun'da ise 5 maçta birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Ankaraspor deplasmanda rakibine 4 gol atarken, Samsunspor ise içeride oynadığı 5 maçta sadece 2 gol atma başarısı gösterdi.

32 haftası geride kalan ligde şampiyonluk yarışının içinde olan Samsunspor 64 puan ve 3'lü averajla 3. sırada bulunuyor. 26 puanı bulunan Ankara temsilcisinin ise küme düşmesi geçen hafta kesinleşti.

1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayla Samsunspor ve Ankaraspor 12. kez kozlarını paylaşacaklar. - SAMSUN

Samsunspor ile Ankaraspor 12. randevuya çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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