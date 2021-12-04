Samsunspor ile Altınordu 19. randevuda

ALTINORDU, ORDU (İHA) - SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Altınordu, 19. randevularına çıkacak.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Samsunspor, yarın saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda, Altınordu'ya konuk olacak. İki takım daha önce resmi olarak 18 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 8, Altınordu'da 3 galibiyet aldı, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir'de daha önce oynanan 9 mücadelede Samsunspor'un üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar İzmir'de oynanan maçlarda 5 kez galip gelirken, ev sahibi Altınordu ise sadece 1 kez kazanabildi. Taraflar, İzmir'de oynanan 3 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Bu sezon çıktığı 13 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor rakip filelere 18 gol atarken, kalesinde de 18 gol gördü. Altınordu ise 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Rakip ağları 15 defa havalandıran İzmir temsilcisi, 27 gole engel olamayarak ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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