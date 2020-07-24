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Samsunspor, "Herkesin sempati duyacağı bir takım" kurmayı amaçlıyor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Benim isteğim saha içi ve dışındaki davranış ve söylemleriyle herkesin sempati duyacağı bir takım kurmak.

Samsunspor,
24.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:33

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Benim isteğim saha içi ve dışındaki davranış ve söylemleriyle herkesin sempati duyacağı bir takım kurmak." ifadesini kullandı.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına en erken başlayan takım olduklarına işaret etti.

Yılport Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için yoğun şekilde çalışacaklarını vurgulayan Sağlam, "Takımımızı Süper Lig'e taşıdıktan sonra benim isteğim herkese örnek olacak, herkesin parmakla gösterdiği, saha içi ve dışındaki davranış ve söylemleriyle herkesin sempati duyacağı bir takım kurmak. Futbola ait değerleri ortaya koyan, sahada üreten... Maalesef günümüzde futbolda istemediğimiz birçok olay oluyor. Bunları bir kenara atıp tamamen işine odaklanmış, işi doğru yapan bir anlayışla çalışmamız gerekiyor ve bize de yakışan bu olacaktır." açıklamasında bulundu.

Sağlam, TFF 2. Lig'de takımı şampiyon yapan kadronun iskeletini koruyacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TFF 1. Lig'de bizi çok daha zorlu rakiplerin beklediğini düşünürsek, bu kadronun üzerinde daha deneyimli ve alternatifli bir kadro oluşturabilmek, takım içindeki rekabet ortamını daha üst seviyeye çıkarmak için yerli ve yabancı olmak üzere 7 veya 8 oyuncu transfer etmeyi hedefliyoruz. Bize direkt katkı yapabilecek, takıma girdiği zaman diğer oyuncuları olumlu destekleyebileceğine inandığımız oyuncularla kadromuzu takviye etmeyi düşünüyoruz. Ligde ve Türkiye Kupası'nda iddialı bir takım olmak istiyorsak güçlü, alternatifi bol ve rekabet ortamının yaşandığı bir kadro oluşturma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bunu yapacağız inşallah, taraftarlarımız endişe duymasın. Kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım ve genel menajerimiz Mustafa Aztopal ile transfer edilecek oyuncular üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bizi Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturacağız."

Kaynak: AA

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