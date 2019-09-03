Samsunspor Gökhan Alsan'ı transfer etti

03.09.2019 16:22

TFF 2. Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'ten orta saha oyuncusu Gökhan Alsan ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz, transfer dönemini 29 yaşındaki Gökhan Alsan ile tamamladıklarını bildirdi.

Samsunspor yöneticileri ile çok önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirten Buz, "Benim de çok istediğim ve mutlu oluğum bir transfer. Gökhan'ın Samsunspor camiasına çok büyük katkılarda bulunacağından eminim. Transfer sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da listenin en tepesinde bulunan Gökhan'ı meşakkatli bir transfer sürecinin ardından ekiplerinde görmekten çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Aztopal, zor gibi görünen bu transferi bitirmenin keyfi ve yorgunluğu içinde olduklarını drile dile getirerek, fedakarlık gösteren Samsunspor yöneticilerine teşekkür etti.

Şampiyonluk yolunda Gökhan Alsan transferi ile büyük bir adım attıklarını vurgulayan Aztopal, son transferin Samsunspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gökhan Alsan ise Samsunspor camiasına katıldığı için çok mutlu olduğunu, elinden geleni yapacağını kaydetti.

Alsan, "Transferde emeği geçen başta başkanımız İsmail Uyanık olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Samsunspor bulunduğu konumu kesinlikle hak etmiyor, el birliği ile layık olduğu yere takımımızı taşıyacağız." diye konuştu.

Deneyimli futbolcu Gazişehir Gaziantep'te bu sezon 1 maçta sahaya çıkmıştı.

Kaynak: AA