Süper Lig hedeflerinde sapma yok
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Süper Lig hedeflerinde sapma yok

10.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:29
Süper Lig hedeflerinde sapma yok

Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Süper Lig hedeflerinde sapma yok , dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Süper Lig hedeflerinden sapma olmadığını söyledi.

Aztopal, AA muhabirine, takımın 11 maçlık yenilmezlik serisinin Adana Demirspor karşısında alınan mağlubiyetle bitmesinden ötürü üzgün olduklarını aktardı.

Samsunspor'un yeniden galibiyet serisine başlaması için futbolcularla tek tek görüştüklerine işaret eden Aztopal, şunları ifade etti:

"Zorlu lig maratonunda zaman zaman inişli dönemler yaşanıyor. Biz 11 maçlık uzun süreli ivme yakalamıştık, şimdilik bu kırıldı ama biz bu kırılganlık dönemlerinde hep kafayı kaldırıp iyi sıçramalar yaptık. Bu süreç da kesinlikle onlardan biridir. Altınordu maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Altınordu ve Giresunspor maçlarını Türkiye Futbol Federasyonu biraz sıkıştırdı. Pazartesi deplasmanda Altınordu ile oynayıp cumartesi Giresunspor ile sahamızda karşılaşacağız. Sıkışık takvim içinde biz pazar günü uçak kiralayıp İzmir'e gideceğiz ve maçı oynadıktan sonra yine kiralık uçakla Samsun'a hemen döneceğiz. Böylelikle oyuncularımızın fazla yorulmasını engellemek istedik. Hedefimiz bu maçtan galibiyet ile Samsun'a dönmektir."

Takıma inançlarının tam olduğunu vurgulayan Aztopal, "Sadece bir yenilgi aldık. Ligde halen ikinci sıradayız. Ne hedefimizden ne de iddiamızdan bir şey kaybettik. Sonuna kadar Süper Lig'e çıkma yolunda tüm enerjimizi ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimizden en ufak bir sapma bile yok." dedi.

Sakat oyuncular konusunda da bilgi veren Aztopal, "Mücahit Albayrak ve Vukan Savicevic sakatlıklarından dolayı dünkü idmana katılmadı ancak bu hafta içi onları antrenmanda deneyeceğiz. Ayrıca uzun süre sakatlığı bulunan ve iyileşen golcü futbolcumuz Tomane de takımla çalışmalara başladı. Oyuncularımızın durumları konusunda teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam son kararı verecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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