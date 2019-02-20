Samsunspor Geleceğin Yıldızlarına Sahip Çıkıyor

Yılport Samsunspor, amatör spor kulüpleriyle yaptığı iş birliği çerçevesinde 10-18 yaş arası yetenekli futbolcuları takıma kazandırıyor.

Yapılan iş birliği çerçevesinde amatör spor kulüplerinde yetişen 10-18 yaş arasındaki futbolcuların Yılport Samsunspor'a kazandırılması ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Son dönemlerde Samsun amatör spor kulüplerinden yetişen oyuncuların Türkiye'de faaliyet gösteren diğer profesyonel kulüpler tarafından genç yaşlarda amatör olarak transfer edilmesi üzerine harekete geçen Yılport Samsunspor Kulübü, bu oyuncuların profesyonel oyuncu olabilme mücadelesinin yanında aile hasreti ve ekonomik şartlarla da mücadele etmek zorunda kalmamaları için iş birliği protokolü imzalıyor.

Daha önce Yenidoğanspor, Gaziosmanpaşa Pınarspor, Tekkeköyspor, Samsun Belediyespor, Beynicepor ve Atakum Belediyespor ile bu protokolü imzalayan Kırmızı-Beyazlı ekip, bugün de Irmak Sanayispor ile işbirliğine imza attı. Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ve Irmak Sanayispor Başkanı Tarık Özdal'ın imzaladığı protokolde Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın da hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA