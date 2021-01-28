Samsunspor galibiyet serisini sürdürme peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım olarak bu özelliğimizi devam ettirmek istiyoruz.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım olarak bu özelliğimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci yarısına Altay galibiyetiyle başlamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Sezona galibiyetle başlamanın takıma moral verdiğine işaret eden Sağlam, "Bereket Sigorta Ümraniyespor'u çok iyi analiz edip, hazırlıklarımızı çok iyi yapıp bu maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım olarak bu özelliğimizi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışında rakiplerinin önüne geçmeleri gerektiğini vurgulayan Sağlam, "Bundan sonraki arzumuz hem ortaya koyduğumuz mücadele hem oynadığımız futbol hem de aldığımız sonuçlarla Samsunsporlu taraftarların beklentisine cevap verebilmek olacak. Bu yüzden hazırlıklarımız güzel devam ediyor. Sadece Tomane sağlık ekibi gözetiminde çalışıyor. Onun dışında sakat oyuncumuzun olmaması bizim adımıza olumlu bir durum." ifadelerini kullandı.

Sağlam, geniş kadroları bulunmasının kendisi için sıkıntılar da ortaya çıkardığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"20 kişilik kadronun dışında kalan oyuncular oluyor. Ümraniyespor maçına giderken de kadro yapacağız ve kadro dışı kalan oyuncularımız olacak. Sonuçta iyi takım böyle olunuyor. Herhangi bir oyuncumuzun eksikliğinde onun eksikliğini giderebilecek onun kadar değerli ve yetenekli oyuncumuzun olması, oynayanlar için kadroya giremeyenlerin çok önemli tehdit oluşturması takım ve oyuncu performansı açısından olumlu bir durum. Biz de bu süreci olumlu şekilde yönetmek zorundayız. Ümraniyespor maçından da 3 puanla ayrılıp geleceğe biraz daha umutla bakacağız inşallah."

"Almak istediğimiz oyuncuları aldık ve transferi bitirdik"

Tomane'nin ne zaman iyileşeceğini tahmin edemediklerinin altını çizen Sağlam, "Bir futbolcunun başına gelebilecek çok kötü talihsizlikler yaşadı. Bir an evvel aramıza dönmesini arzu ediyoruz ama bunun için tarih veremiyoruz. 3 veya 4 hafta içinde durumu daha da belirgin ortaya çıkacak. Caner Arıca'nın sakatlığı iyi durumda, antrenmanlara başladı. Ahmethan Köse'yi Adanaspor'a kiraladık. Başka kiralık olarak göndermek istediğimiz oyuncularımız var. Transfer planlamamız gereği almak istediğimiz oyuncuları aldık ve transferi bitirdik." açıklamasında bulundu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü deplasmanda oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sağlam yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün