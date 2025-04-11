Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir? Samsunspor - Galatasaray maçı şifresiz izleme linki var mı?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Galatasaray maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00'de, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve mücadeleye dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir? Samsunspor - Galatasaray maçı şifresiz izleme linki var mı?

SAMSUNSPOR GALATASARAY CANLI NASIL İZLENİR?

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki kritik deplasman mücadelesi, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler, beIN Sports aboneliğine sahip olmalı ya da beIN Connect ya da TOD TV platformları üzerinden üyelik oluşturarak maçı dijital cihazlardan takip edebilir.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Samsunspor - Galatasaray maçının yasal yayın hakkı sadece beIN Sports'a aittir. Dolayısıyla bu karşılaşmayı şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlayan resmi bir platform bulunmamaktadır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4