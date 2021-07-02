Samsunspor, Fransız oyuncusu Mathias Coureur ile yollarını ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor, Fransız oyuncusu Mathias Coureur ile yollarını ayırdı

Samsunspor, Fransız oyuncusu Mathias Coureur ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız oyuncu Mathias Coureur ile yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız oyuncu Mathias Coureur ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında takıma katılan golcü oyuncu Mathias Coureur ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıkları belirtildi.

33 yaşındaki oyuncuya kulübe verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Diego Costa Burak Elmas Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsunspor, Fransız oyuncusu Mathias Coureur ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:44:51. #1.15#

title