Samsunspor formaları sahiplerini buldu
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Samsunspor formaları sahiplerini buldu

20.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:18
Samsunspor formaları sahiplerini buldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden düzenlenen 'Samsunspor Forması' çekilişi sonuçlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden düzenlenen 'Samsunspor Forması' çekilişi sonuçlandı. Kazananların formaları Başkan Mustafa Demir tarafından verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Instagram hesabı üzerinden 55 kişiye üç farklı seçenekle Samsunspor forması hediye edilmesiyle ilgili çekilişe büyük ilgi gösterildi. 18 Eylül'de başlatılan ve 17 bin 117 yorumla 3 bin 11 kişinin katıldığı çekilişin sonucu 30 Eylül'de canlı yayında açıklandı. 55 kişinin isimlerinin yayınlanmasının ardından kazananların forma, beden ve iletişim bilgileri alındı. Şehir dışında olanlara formaları kargo ile ulaştırıldı. 55 kişiyi temsilen, gelebilen takipçilere ise formaları Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir tarafından bugün teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Formalarını güzel günlerde kullansınlar. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğa ulaştığımızda formalarımızla hep birlikte bunu coşkuyla kutlarız" dedi. - SAMSUN

Samsunspor formaları sahiplerini buldu
Samsunspor formaları sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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