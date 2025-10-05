Haberler

Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Samsunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Samsunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig karşılaşmasının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Taraftarlar, bu önemli mücadelenin ne zaman yapılacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merakla araştırıyor. Trendyol Süper Lig'in yeni sezon heyecanı, bugün oynanacak maçlarla birlikte resmen başlıyor. Sezonun dikkat çeken müsabakalarından biri olan Samsunspor – Fenerbahçe karşılaşması, futbol tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor.

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış haftasında sahne alacak olan Samsunspor – Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Her iki takım da sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal, sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bu kritik mücadeleye dair en güncel detayları, tarih, saat ve yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Samsunspor – Fenerbahçe mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma, 05 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Samsunspor – Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, Bein Sports 1 kanalını tercih edebilirler. Kanal; Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu önemli mücadele, 05 Ekim 2025 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Hafta sonunun en dikkat çeken maçı olması beklenen karşılaşma, Süper Lig'in zirve yarışına da etki edebilecek nitelikte.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği maçın başlama düdüğü 20.00'de çalacak. Mücadele öncesinde her iki takım da son hazırlıklarını tamamlayarak sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'in 2025 sezonundaki bu dikkat çeken karşılaşma, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlı ekibin ev sahipliğinde gerçekleşecek maçta tribünlerde büyük bir coşku yaşanması bekleniyor.

Osman DEMİR
