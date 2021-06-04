Samsunspor, eski futbolcusu Hasan Kılıç ile prensipte anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, geride kalan sezon Adana Demirspor'da forma giyen eski futbolcusu Hasan Kılıç ile prensipte anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, geride kalan sezon Adana Demirspor'da forma giyen eski futbolcusu Hasan Kılıç ile prensipte anlaştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Orta sahada görev yapan Hasan Kılıç, geçen sezon ligde 33 maçta süre aldı ve 12 gol kaydetti.
Hasan Kılıç, Samsunspor'da daha önce 2014-2017 yılları arasında forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün