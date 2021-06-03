Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensipte anlaştı
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Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensipte anlaştı

Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensipte anlaştı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Sol kanat oyuncusu Çinari, geçen sezon ligde 22 maçta görev yaptı ve 8 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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