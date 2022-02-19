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Samsunspor Denizlispor maçının hakemi değişti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Samsunspor Denizlispor maçının hakemi değişti

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Samsunspor-Denizlispor maçının hakemi Onur Özütoprak olarak açıklanmıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Samsunspor- Denizlispor maçının hakemi Onur Özütoprak olarak açıklanmıştı. Ancak TFF bunda değişikliğe gitti ve müsabakanın yeni hakemi Hüseyin Göçek oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor, yarın saat 13.30'da başlayacak mücadelede Denizlispor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hakemi daha önce Onur Özütoprak olarak duyurulmuştu. Ancak TFF, söz konusu maçta değişikliğe gitti.

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İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Denizlispor, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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