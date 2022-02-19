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Samsunspor, Denizlispor karşısında galibiyet hedefliyor

AA, İlyas Gün - Spor
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Samsunspor, Denizlispor karşısında galibiyet hedefliyor

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular, çıkış çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.

Ligde son 3 haftada 3 beraberlik alan Samsun ekibi, Altaş Denizlispor'u yenerek galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara katılan Junior Tallo'nun da Denizlispor karşısında forma giymesi bekleniyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Samsunspor, Denizlispor karşısında galibiyet hedefliyor

Samsunspor, Denizlispor karşısında galibiyet hedefliyor

Samsunspor, Denizlispor karşısında galibiyet hedefliyor

AA / İlyas Gün - Spor

Denizlispor, Samsunspor, Nuri Asan, Spor Toto, Spor, Haberler

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