Samsunspor'dan TFF'ye başvuru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor'dan TFF'ye başvuru

Samsunspor'dan TFF'ye başvuru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor tarafından pazar günü Altınordu ile oynanacak rövanş maçında protokol kapasitesinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvurunun yapıldığı duyuruldu.

Samsunspor tarafından pazar günü Altınordu ile oynanacak rövanş maçında protokol kapasitesinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvurunun yapıldığı duyuruldu.

Yapılan duyuruda, "Samsunspor Futbol Kulübü olarak, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynayacağımız Yılport Samsunspor- Altınordu Play-off yarı final rövanş maçında, protokol kapasitesinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Bu başvurumuzun cevabı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulübümüze ulaştığında, resmi açıklamamızı siz değerli taraftarlarımızla yine resmi kanallarımızdan paylaşacağız. Play-off maçlarıyla devam eden TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunda, maçlar seyircisiz oynanmaya devam etmektedir. Kulübümüz resmi açıklama yapmadığı sürece, taraftarlarımızın stada giriş için kamuoyunda yer alan kimi duyumlara, Samsunspor yöneticisi ya da kulübümüzde yetkili olmayan kişilerin, maça sınırsız taraftar alınacağı ile ilgili iddialarına itibar etmemeleri ve resmi açıklamalarımız dışında söylentileri dikkate almamalarını rica ederiz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti
TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Lale Karabıyık Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Pınar Altuğ Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsunspor'dan TFF'ye başvuru - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 15:40:58. #1.16#

title