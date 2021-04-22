Samsunspor'dan Pakistan'daki patlamada yaralanan AA muhabiri Bilek'e geçmiş olsun dileği
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Samsunspor'dan Pakistan'daki patlamada yaralanan AA muhabiri Bilek'e geçmiş olsun dileği

Samsunspor'dan Pakistan'daki patlamada yaralanan AA muhabiri Bilek'e geçmiş olsun dileği
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Yılport Samsunspor, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada elinden yaralanan AA muhabiri Recep Bilek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılport Samsunspor, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada elinden yaralanan AA muhabiri Recep Bilek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pakistan'daki bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada eline isabet eden cam parçaları nedeniyle yaralanan Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Recep Bilek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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