Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması
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Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması

Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor taraftarları 56. yıl kutlamaları kapsamında Samsun sahilini meşaleler ve havai fişeklerle kırmızı-beyaza bürüdü.

Samsunspor taraftarları 56. yıl kutlamaları kapsamında Samsun sahilini meşaleler ve havai fişeklerle kırmızı-beyaza bürüdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kuruluşunun 56. yılında çeşitli organizasyonlara imza attı. İlk olarak anıta çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar akşam geç saatlere kadar değişik organizasyonlarla devam etti. Asıl kutlamalar ise akşam saatler 20.55'te başladı.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nden 20.55'te atılan havai fişek ile kutlamalar doruk noktasına ulaştı. Samsun sahiline sıralanan binlerce taraftar ellerindeki meşaleyi aynı anda ateşe verdi. Kilometrelerce uzanan meşale zinciri havadan görüntülendi. Eşsiz görüntülere sahne olan havai fişek ve meşale gösterisi izleyenlerden tam not aldı. 56. yıldönümü kutlamaları kapsamında konuşan taraftarlar, "Geçen sene 70 puan almamıza rağmen şanssız bir şekilde Süper Lig'e çıkamadık. İnşallah bu yıl çıkarız. Kuruluşumuzun 56. yılını kutluyoruz. Yapacağımız etkinlik ile Samsunspor'daki birlik ve beraberlik görüntüsü tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca süren etkinlik tezahüratların ardından son buldu.

(Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal/ İHA)

Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması
Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması
Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması
Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması
Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması
Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması
Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması
Samsunspor'dan meşaleli 56. yıl kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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