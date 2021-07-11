Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' forması
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Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' forması

Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' forması
Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Haberler | Spor

TFF 1. Ligi ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni formasını özel bir video ile tanıttı.

TFF 1. Ligi ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni formasını özel bir video ile tanıttı. TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Yılport Samsunspor, yeni formasını sosyal medya hesaplarından futbolcusu Fehmi Furkan Güneş ile tanıttı. Video tanıtımında üzerinde 15 ayrı dilde 'Kadına Şiddete Hayır' yazan mor renkli formada, "Kadına şiddete son vererek bu utancı daha fazla üzerimizde taşımayalım. Dünyanın en ağır forması çok yakında Store 55 mağazalarında satışta" sözlerini kullandı.

Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' forması
Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' forması
Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' forması
Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' forması
Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' forması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli

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