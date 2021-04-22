Samsunspor'dan 'Fair-play' çağrısı
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Samsunspor'dan 'Fair-play' çağrısı

Samsunspor'dan 'Fair-play' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada "Ligde kalan tüm maçların Fair-play çerçevesinde tamamlanması, Samsunspor camiası olarak en büyük dileğimizdir" denildi.

Samsunspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada "Ligde kalan tüm maçların Fair-play çerçevesinde tamamlanması, Samsunspor camiası olarak en büyük dileğimizdir" denildi.

Samsunspor Futbol Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Samsunspor Futbol Kulübü olarak rakibe saygı, sportmenlik, Fair-play ve centilmenliğin, tüm spor kulüpleri ve paydaşlarımız için vazgeçilmez birer değer olduğuna inanıyoruz. TFF 1. Lig'in 2020-21 sezonunun tamamlanması için kalan son 7 maçta, ligde mücadele eden tüm takımlar için heyecanlı ve stresli bir dönemin başladığını biliyoruz. Bu dönemde Fair-play ortamının oluşturulmasının tüm kulüplerin ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de şu anda kalan son 3 maçta heyecan ve stres tavan yapmış durumda. Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'ın da her zaman vurguladığı gibi, ligde kalan tüm maçların Fair-play çerçevesinde tamamlanması, Samsunspor camiası olarak en büyük dileğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

"Tuzlaspor Futbol Kulübü'nün düşmüş olduğu durumdan dolayı üzüntülerimizi belirtiriz"

"Samsunspor camiası olarak amacımız son günlerde Tuzlaspor, Balıkesirspor ve Menemenspor Kulüplerini veya diğer kulüpleri lekelemek değildir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, futbol camiasında konuşulan duyum ve söylentilerden dolayı duyduğumuz rahatsızlıkları dile getirmiştir. Tuzlaspor Futbol Kulübü, yapmış olduğu kamuoyu açıklamasında da bu söylentilerin asılsız olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla Tuzlaspor Futbol Kulübü'nün düşmüş olduğu durumdan dolayı üzüntülerimizi belirtiriz. Başkanımızın amacı her zaman tüm Türk kulüplerinin centilmenlik ve Fair-play ruhu içinde mücadele ederek Türk futboluna katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Samsunspor Futbol Kulübü olarak, matematiksel olarak Play-off oynama şansı devam eden Tuzlaspor Futbol Kulübü'ne Play-off yolunda ve Menemenspor'a da ligde kalma yolunda başarılar dileriz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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