Samsunspor'dan anlamlı 19 Mayıs paylaşımı TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile alakalı bir video yayımladı.

TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile alakalı bir video yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, sosyal medya hesabından bir videolu mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"101 yıldır denize ne zaman bakarsak bakalım, vatanın kurtarıcısını görüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

(İHA)

Kaynak: İHA