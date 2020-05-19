Samsunspor'dan anlamlı 19 Mayıs paylaşımı
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Samsunspor'dan anlamlı 19 Mayıs paylaşımı

TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile alakalı bir video yayımladı.

Samsunspor'dan anlamlı 19 Mayıs paylaşımı
19.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:21

TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile alakalı bir video yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, sosyal medya hesabından bir videolu mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"101 yıldır denize ne zaman bakarsak bakalım, vatanın kurtarıcısını görüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

(İHA)

Kaynak: İHA

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