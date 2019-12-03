Samsunspor'dan 112'nin 25. yıl dönümünde 'Yaşama Yol Ver' çağrısı

03.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:25

Samsun 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanları 25. kuruluş yıl dönümlerinde Samsunspor'u ziyaret edip antrenmanı izledi.



Samsunspor Nuri Asan Spor Tesisleri'nde düzenlenen programda 112 acil ekipleri ile Samsunsporlu futbolcu ve yöneticiler bir araya geldi. 112 acil sağlık hizmetlilerinin kuruluşunun 25. yıl dönümünde Samsunspor antrenmanını izleyen sağlıkçılar kırmızı-beyazlı ekibe çiçek takdim etti.



Akabinde bir konuşma gerçekleştiren Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "112 Acil Haftası sebebiyle Samsunumuzdaki acil ekipleri bizleri ziyarete geldi. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyoruz. Umarım kendileri fazla yoğun olmaz, fazla iş düşmez. Hayatın akışı içerisinde maalesef bazı problemler yaşıyoruz. 112 ekiplerimizin işlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için halkın da bizlerin de destek vermesi gerekiyor. Samsunspor olarak 'Yaşama Yol Ver' "diyoruz dedi.



1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olduğunu ifade eden Samsun 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "112 sağlık hizmetlerinin 25. yılını kutluyoruz. Bugün de şehrimizin güzide takımı olan Samsunspor ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ertuğrul hocamızında mesajı bizim için çok önemliydi. Biz her zaman vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Biz de 'Yaşama Yol Ver' diyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA