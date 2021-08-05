Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Kayseri ve Bolu'daki kamp etabının ardından tesislerinden yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Kayseri ve Bolu'daki kamp etabının ardından tesislerinden yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezon averaj ile Süper Lig'in kapısından dönen Samsunspor, bu sezon işi daha sıkı tutuyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde 2 kamp dönemi geçiren kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanıyor.

Sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri, pas çalışması, 6'ya 6 dört takımlı dar alan oyunu ve 11'e 11 kalecili oyunun ardından son buldu.

Kırmızı-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasını BAY geçecek. - SAMSUN

Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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