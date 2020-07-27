Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kamp kapsamında günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki akşam antrenmanında pas çalışması gerçekleştirdi.
27.07.2020 19:40 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:43
Kamp kapsamında günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki akşam antrenmanında pas çalışması gerçekleştirdi.
Samsun ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı teknik ve taktik çalışmayla tamamladı.
Kaynak: Hürriyet