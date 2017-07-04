Samsunspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp çalışmalarına devam ediyor.



İki gün önce kentte yükseklik kampına giren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde, sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyor.



Yaklaşık 15 gün kentte kamp yapmayı planlayan Samsun ekibinin çalışmalarını Erzurumlu futbolseverler de ilgiyle takip ediyor.



Teknik direktör Özalan, yüksek rakım nedeniyle kenti tercih ettiklerini belirterek, Erzurum'da bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.