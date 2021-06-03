Samsunspor'da sezonun ilk transferi Erald Çinari
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Samsunspor'da sezonun ilk transferi Erald Çinari

Samsunspor'da sezonun ilk transferi Erald Çinari
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ilk transferini Erald Çinari'yi kadrosuna katarak yaptı.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ilk transferini Erald Çinari'yi kadrosuna katarak yaptı.

Geçen sezon puan averajı ile lige çıkamayan Samsunspor, Süper Lig hedefleri doğrultusunda sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Samsunspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Arnavutluk Süper Ligi'nde FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Arnavutluklu Erald Çinari, geçen sezon FK Partizani ile 23 maça çıkıp, 8 kez gol sevinci yaşamıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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