Samsunspor'da seri sona erdi
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Samsunspor'da seri sona erdi

09.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:19
Samsunspor'da seri sona erdi

off potasındaki ekiplerle olan puan farkı eridi.

off potasındaki ekiplerle olan puan farkı eridi.

Bu sezon TFF 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren Samsunspor, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyordu. Kendi sahasında oynadığı Adana Demirspor maçından önce ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 9'unu kazanıp, 2'sinde ise berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar 25. hafta müsabakasında evinde Adana Demirspor'a 2-0 yenilince 11 maçlık namağlup serisi de sona erdi.

Ligin 13. haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri Bursaspor maçının ardından seri yakalayan Samsunspor, sırasıyla Balıkesirspor'u dış sahada 3-1, Boluspor'u evinde 1-0, Ankaraspor'u deplasmanda 2-1, Adanaspor'u evinde 2-1 ve Altay'ı da sahasında 1-0 yendi. Kural hatası iddiasıyla gündeme gelen İstanbul'daki olaylı Ümraniyespor maçı ise deplasmanda 2-2 sona erdi. Daha sonrasında Samsun temsilcisi, Bandırmaspor'u evinde 3-1, Akhisarspor'u deplasmanda 4-1, şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor'u dışarıda 1-0 ve Eskişehirspor'u da kendi sahasında 6-1 yendi. Kırmızı-beyazlılar, 24. haftada oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesinden de 1-1'lik sonuçla ayrılarak namağlup serisini 11 maça çıkarmıştı. Samsunspor'un serisini Adana Demirsor bozdu. Adana temsilcisi Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, Giresunspor'un da puan kaybettiği haftada şampiyonluk yarışına yön verdi.

En uzun seri sona erdi

Samsunspor'un yenilmesiyle birlikte ligdeki en uzun aktif namağlup serisi de sona ermiş oldu. Ligde ilk 2 sırada yer alan ve Süper Lig'e çıkma direkt çıkma potasına bulunan Samsunspor ve Giresunspor'un son haftada kaybetmesiyle birlikte alt tarafta bulunan takımlarla makas iyice daraldı. 25 haftada 53 puan toplan Giresunspor birinci, 50 puanlı Samsunspor ikinci, 47 puanlı İstanbulspor üçüncü, 45 puanlı Adana Demirspor dördüncü, aynı puanlı Altınordu beşinci ve 44 puanlı Altay ise altıncı sırada yer alarak Süper Lig'e yükselme yolunda yarışın içerisinde kaldılar.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda şampiyonluğun diğer adaylarından Altınordu ile karşılaşacak. - SAMSUN

Samsunspor'da seri sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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