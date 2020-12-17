Samsunspor'da şampiyonluğa inanç tam
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Samsunspor'da şampiyonluğa inanç tam

17.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:55
Samsunspor'da şampiyonluğa inanç tam

SAMSUN (İHA) – Samsuınspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, beklenmedik puan kayıplarının ardından Balıkesirspor deplasmanından alınan galibiyetle birlikte şampiyonluğa olan inançlarından en ufaklık bir eksiklik olmadığını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsuınspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, beklenmedik puan kayıplarının ardından Balıkesirspor deplasmanından alınan galibiyetle birlikte şampiyonluğa olan inançlarından en ufaklık bir eksiklik olmadığını söyledi.

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından olan Samsunspor, geride kalan 14 maçta beklentileri tam manasıyla karşılayamadı. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 24 puan toplayabildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından yüzde 100 yetki verilen Mustafa Aztopal, yaptığı açıklama ile şampiyonluğa olan inançlarından en ufaklık bir eksiklik olmadığını ifade etti.

"İnancımızda en ufak bir eksiklik yok"

Tüm camia olarak şampiyonluğa inandıklarının altını çizen Aztopal, "Bursaspor maçında kötü bir skorla mağlup olduk ve hepimiz üzüldük. Başta başkanımız Yüksel Yıldırım da buna çok üzüldü. Hemen akabinde bir erteleme müsabakasında Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaştık. Hemen Bursaspor maçının üzerine gelmesinden dolayı önemli bir müsabakaydı. Balıkesirspor maçında arkadaşlarımız çok iyi bir mücadele ortaya koyarak kazandılar. O maçtan 3 puan almak çok önemliydi. Biz, başkanımız Yüksel Yıldırım ile hocamız Ertuğrul Sağlam ve futbolcularımız ile bu işin üstesinden geleceğiz. İnancımızda en ufak bir eksiklik yok" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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