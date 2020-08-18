Samsunspor'da Plumain'den 3 yıllık imza TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, İsrail'in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, İsrail'in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü bugün Bolu'da tamamlayan Yılport Samsunspor, ikinci yabancı transferini İsrail'in Beitar Jerusalem takımında oynayan Ange-Freddy Plumain ile yaptı. 25 yaşındaki oyuncu İstanbul'da düzenlenen tören ile Samsunspor'a 3 yıllık imza attı.Törene Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal da katıldı.

Kaynak: DHA