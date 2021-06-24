Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi resmen başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan tecrübeli teknik adamla 1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Daha önce 17 takım çalıştıran Mehmet Altıparmak, 2007 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Kartal, Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor, Altay, Yeni Malatya, Kartal, Alanyaspor, Denizlispor, Manisaspor, Gümüşhanespor, Elazığspor, B.B. Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği takımlarını çalıştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli